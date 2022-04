Il rover Axel monitora qualità dell’aria e temperatura nel tunnel della Maddalena

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Un rover a guida autonoma, con sensori capaci di rilevare la temperatura, il grado di umidità, la concentrazione di ossigeno e la qualità’ dell’aria. Sara impoegato ca Csc, controllata del Gruppo Webuild, nel cantiere Tav di Chiomonte. Il progetto è stato sviluppato con il Competence Center Cim 4.0 di Torino per esplorare la parte più profonda del tunnel della Maddalena, lungo poco più di sette chilometri, riducendo le ispezioni umane e utilizzando la tecnologia per aumentare gli standard di sicurezza in un ambiente molto complesso.

Lui, il rover, si chiama Axel come il giovane nipote dello studioso di “Al centro della Terra” di Julius Verne. Si tratta di un prototipo unico al mondo per ispezioni automatiche in sicurezza, è stato realizzato in soli 4 mesi dal Competence Center guidato dal ceo Enrico Pisino in collaborazione con Merlo, Thales Alenia Space, Reply e Iren.Realizzato come un progetto integrato, su specifiche necessita di Webuild, è dotato di batterie al piombo e due moto assiali che lo rendono capace di superare ostacoli fino a 20 centimetri di altezza.

Loading...

Si comanda e di guida a distanza grazie ad un pannello di controllo installato a metà della galleria della Maddalena e grazie ad un joystick capace di variare la direzione del mezzo che è in grado di muoversi in maniera bidirezionale. È dotato di telecamere, luci e sensori e un radar capace di definirne la posizione ed è stato progettato per affrontare pendenze fino al 60% ed è in grado di operare in ambienti ricchi di acqua. Si muove a 2,5 km/h in un ambiente dove la temperatura raggiunge i 40 gradi, l’umidità sfiora il 90% di concentrazione, nel cuore della montagna.

Il Rover Axel è in grado di raccogliere dati e monitorare l’ambiente circostante inviando le informazioni alla centralina di controllo dentro al tunnel, a sua volta collegata con l’esterno. «Abbiamo identificato questa soluzione tecnologica – spiega Gianluca Grondona, Chief Hr, Organitazion eand System Officer di Webuild – grazie ad un approccio legato all’Open Innovation, lavoriamo in molti ambienti simili al tunnel della Maddalena, l’idea dunque è di utilizzare questi sistemi anche in altri cantieri, per migliorare sempre più le performance di sicurezza». In questa fase storica, sottolinea Grondona, c’è una forte spinta ad adottare tecnologie innovative in un comparto rimasto fino ad oggi molto tradizionale.

«Vogliamo incrementare le nostre collaborazioni con le Università, i Competence Center, le start up – aggiunge Grondona – per sviluppare nuove soluzioni tecnologiche per migliorare le opere che realizziamo dal punto di vista della progettazione, della sicurezza e della sostenibilità». Lo stesso piano industriale quinquennale di Webuild, che con Progetto Italia ha consolidato le diverse realtà acquisite dal Gruppo guidato dal ceo Pietro Salini, spinge sulla digitalizzazione e sull’adozione sistematica di innovazioni disruptive.