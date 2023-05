Il rovere di Garbellotto arriva dalla Croazia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Quasi la metà della Croazia è ricoperta da foreste, un patrimonio che il Paese ha saputo valorizzare. Secondo il database Comtrade delle Nazioni Unite, Zagabria ha esportato legno e articoli di legno per 1,2 miliardi di dollari nel 2021, e per oltre 1,4 miliardi l’anno successivo. La lavorazione del legno è uno dei settori trainanti dell’economia croata e della capacità di attirare investimenti stranieri. Anche dal Nordest italiano, che ha una lunga storia di rapporti con la Croazia per il suo legname (basti pensare alla Serenissima, che si approvvigionava dalla Dalmazia per costruire le sue navi). Ne è un esempio Garbellotto Spa, azienda con un’ottantina di addetti e 25 milioni di fatturato che da quasi 250 anni produce botti, tini e barriques nel suo stabilimento di Sacile, in provincia di Pordenone. In oltre due secoli, la Garbellotto ha saputo adattarsi ai cambiamenti del settore, superato molte crisi (fra le più recenti la pandemia), e puntato su robotica e brevetti hi-tech per innovare l’antica arte del bottaio. Nel 2018 è sbarcata in Croazia (dove compra il pregiato rovere della Slavonia sin dal primo Dopoguerra). Acquistando uno stabilimento a Kutina, cittadina di circa 24mila abitanti a un’ottantina di chilometri a sud-est di Zagabria, l’azienda si è assicurata il controllo a km 0 dell’intero ciclo produttivo. La Klik Par doo (questo il nome della controllata della Garbellotto) è una segheria con concessione forestale, e realizza doghe e semilavorati per botti e barriques per lo stabilimento di Sacile, nonché barili di piccola taglia destinati ad altri mercati. La presenza in Croazia con un suo stabilimento permette alla Garbellotto di ottenere il rovere direttamente dai boschi, selezionando sul posto quello adatto alla costruzione di botti e barriques. Il legno che non supera i test aromatici viene venduto ai mobilifici italiani. A due anni dall’investimento, il fatturato della Klik Par doo è passato da 1 a 3 milioni: l’esperienza è stata positiva, tanto che due anni fa la Garbellotto (con Finest Spa come socio finanziatore) ha deciso di scommettere ulteriormente sullo stabilimento di Kutina e di raddoppiarlo. Ora la

Klik Par doo si estende su

27mila metri quadri e dà lavoro a una ventina di persone.