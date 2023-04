Il rublo scivola ai minimi da un anno, vola il deficit federale russo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il rublo russo è crollato venerdì ai livelli più bassi rispetto al dollaro e all’euro dall’aprile 2022, a fronte di una scarsità di valuta estera a Mosca e della vendita di aziende occidentali in Russia.



Il rublo è crollato a 113 per dollaro dopo che il presidente Vladimir Putin ha ordinato l’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022, anche se la banca centrale russa e il ministero delle Finanze hanno stabilizzato la valuta, che si è rafforzata a 50 per dollaro a luglio. Ma da quando l’Occidente ha imposto un tetto al prezzo del petrolio russo - la linfa vitale dell’economia russa - alla fine dello scorso anno, il rublo si è indebolito da circa 60 per dollaro a più di 80 questa settimana.

Secondo gli operatori la valuta è stata messa sotto pressione da un cocktail di problemi, tra cui la vendita di aziende occidentali a investitori nazionali, che ha alimentato la domanda di dollari, mentre il calo dei prezzi del petrolio a marzo ha ridotto i ricavi delle esportazioni.

La notizia del trasferimento di 1,21 miliardi di dollari alla Shell per la sua partecipazione nel progetto di gas dell’Estremo Oriente Sakhalin-2 è considerato come uno dei principali fattori della caduta del rublo. «L’acquisto di dollari per l’accordo con la Shell è la ragione principale» del calo, ha dichiarato un trader all’agenzia Reuters.

Il trader ha affermato che il mercato si aspetta che il rublo si rafforzi rispetto al dollaro nei prossimi giorni e settimane, poiché le società russe acquistano rubli per il pagamento delle tasse e per l’aumento dei prezzi del petrolio.