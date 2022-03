Il rublo vola, ma con il buy-back dei bond è di nuovo giallo sul default

2' di lettura

La prospettiva di un «cessate il fuoco» più vicino in terra Ucraina contribuisce anche a rianimare ulteriormente il rublo. La valuta russa, già in ripresa nelle giornate passate, ha recuperato martedì un ulteriore 8% sul dollaro portandosi a 88 (dopo essersi spinto anche fino a quota 84) e quindi su livelli non molto differenti a quelli antecedenti l’inizio conflitto e il 6% circa nei confronti dell’euro (a sua volta rinforzatosi sul biglietto verde di riflesso agli apparenti progressi raggiunti ...