Il rugby in campo per la prevenzione oncologica: al via il “Vittoria for women tour”

All’insegna del claim “la prevenzione femminile è la nostra meta” il rugby, nella sua versione “da spiaggia”, diventa il veicolo di una campagna per la prevenzione oncologica femminile (ma non solo). Parte questo weekend Marina di Ardea (RM) il “Vittoria For Women Tour”, iniziativa di Vittoria Assicurazioni in collaborazione con la Fondazione Specchio d’Italia e la Federazione Italiana Rugby (FIR), prima di sei tappe che percorreranno l’Italia da Nord a Sud.

Si tratta di un viaggio itinerante, nella cornice del Trofeo Italiano di Beach Rugby, pensato e realizzato per celebrare l’importanza del sentirsi protetti, sul campo e nella vita, e per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prevenzione oncologica femminile. L’iniziativa punta a informare e responsabilizzare tutti i cittadini, indipendentemente dal genere, forti della convinzione che la prevenzione non nasce solo dalle donne, ma dalla coscienza di ognuno.

Ad ogni tappa del roadshow, che terminerà il 30 luglio a Torre San Giovanni (LE), sarà presente un Maxi Ducato chiamato “SpecchioBus”, un centro di informazione e prevenzione itinerante che verrà gestito dalla Fondazione Specchio d’Italia e sarà adibito a sala medica per una visita senologica gratuita. Inoltre, per l’intera durata del tour, sarà promossa una raccolta fondi che verrà monitorata digitalmente attraverso un apposito “Meta rivelator” volta a supportare l’acquisto di un secondo SpecchioBus per ampliare l’impegno sul territorio nazionale.

L’evento unirà anche musica e sport. Sulle note delle hit del momento tramesse da RTL, radio ufficiale del tour, adulti e bambini, affiancati da esperti e giocatori, avranno, infatti, l’opportunità di imparare le tecniche del rugby e i sani valori che lo caratterizzano, in un’esperienza di gioco unica.

Protagonista del campo sarà un pallone ovale rosa che diventerà simbolicamente il valore da proteggere fino alla meta.