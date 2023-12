Il ruolo chiave dell’innovazione tecnologica nell’attività dei commercialisti. E nel futuro c’è l’intelligenza artificiale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Analizzando le prospettive attuali e future degli oltre 120mila commercialisti italiani ne emerge con chiarezza la vocazione ad assumere un ruolo sempre più centrale verso aziende e persone, anche grazie al livello di digitalizzazione degli studi raggiunto negli ultimi anni.

In questo settore l’innovazione tecnologica, oltre a migliorare l’offerta dei servizi tradizionali contabili e fiscali, per il professionista rappresenta anche l’opportunità di estendere la propria attività alla consulenza specialistica.



Tutti gli studi, a prescindere dalla dimensione, sono interessati dall’evoluzione digitale, imposta anche dalla Pubblica Amministrazione. Dematerializzazione, integrazione e servizi di cooperazione applicativa sono alla base dell’attività di qualsiasi studio commercialista per poter adempiere agli obblighi normativi. Ma la digitalizzazione dei processi è ormai imprescindibile anche per la sopravvivenza stessa dello studio, che in parallelo ai servizi tradizionali deve necessariamente riconvertire la propria attività in chiave più specialistica per distinguersi e rimanere competitivo.



I commercialisti e altri soggetti, come tributaristi, esperti contabili o revisori, che hanno scelto per la loro attività software di automazione dei processi e sistemi di AI, sono in grado di porsi sempre più nei confronti dei loro clienti come consulenti finanziari e d’impresa.

Competenze ormai necessarie in una transizione storica accelerata prima dalla pandemia, che ha costretto privati e imprese, anche quelle meno avanzate, a fare i conti con la digitalizzazione dei processi e poi dalla serie di sconvolgimenti geopolitici in corso, per tutti la guerra in Ucraina, che hanno innescato effetti economici e finanziari importanti: dagli aumenti del costo delle materie prime e dell’energia alla forte spinta inflazionistica, fronteggiata dall’Ue con un alzamento dai tassi di interesse, che hanno condotto a un incremento del costo del denaro per il finanziamento delle imprese.



Criticità e cambiamenti che oggi sono guidati con alta professionalità e preparazione specialistica soprattutto da un’avanguardia di grandi studi di commercialisti, frutto di una profonda trasformazione che, secondo i dati emersi dall’Osservatorio Professionisti Zucchetti dell’aprile 2023, premia chi adotta soluzioni tecnologiche innovative per migliorare l’efficienza della propria organizzazione e offrire servizi a valore.

Queste soluzioni rappresentano infatti strumenti essenziali non solo per recuperare tempo e redditività sui servizi tradizionali, ma anche per anticipare gli scenari, così da poter cogliere opportunità di crescita a favore delle aziende clienti.

Approccio che si sta rivelando vincente nel sistema Italia, dove il 90% del tessuto imprenditoriale è costituito da Pmi, destrutturate sul piano organizzativo, spesso con una gestione familiare, in cui l’imprenditore è al tempo stesso proprietario, manager e dipendente.



Come conferma lo studio dell’Osservatorio Zucchetti, l’attività di consulenza strategica è diventata centrale per gran parte degli studi, che hanno dichiarato – nel 60% dei casi – di offrire servizi aggiuntivi rispetto a quelli distintivi della professione. Un cambio di mentalità sempre più netto, con sette studi su dieci che dichiarano di svolgere un ruolo strategico nella definizione degli obiettivi dei loro clienti. E se il 90% del campione condivide la certezza che per assumere un ruolo sempre più attivo nei confronti delle aziende clienti sia fondamentale la digitalizzazione, è importante sottolineare che ad oggi sono proprio gli studi che hanno adottato le soluzioni più evolute – come ad esempio i software di data analysis – a dichiarare di ricavare ben un quinto del proprio fatturato dai servizi aggiuntivi. Numeri che suggeriscono all’intero settore l’urgenza di colmare un gap tecnologico per preservare la qualità di una figura professionale chiave del sistema Paese.

Una previsione per l’evoluzione dello studio nei prossimi mesi? La digitalizzazione comprenderà sempre di più l’automazione dei processi contabili e algoritmi predittivi capaci di supportare il professionista nell’analisi delle informazioni finanziarie dei propri clienti per supportarli al meglio nelle decisioni di carattere organizzativo e strategico.

