Il ruolo decisivo di buoni cda per gestire al meglio la crisi

Per quanto concerne il presente, i consigli di amministrazione devono aiutare il top management a garantire la sopravvivenza dell’impresa. Questo significa, ad esempio preservare la solidità finanziaria nel breve e nel medio periodo, stimando l’assorbimento di cassa indotto dalla crisi, decidendo la riduzione o la cancellazione dei dividendi o l’attivazione di nuove linee di credito. Al contempo, questo implica anche ridurre l’impatto della crisi sull’economicità aziendale valutando quali investimenti posticipare, ad esempio gli investimenti discrezionali (di ricerca e sviluppo o marketing), e quali costi ridimensionare o eliminare, si pensi al compenso variabile dei manager. Contemporaneamente il consiglio deve assicurarsi che i top manager presidino adeguatamente la relazione con i propri stakeholder (i collaboratori, i clienti, i fornitori, gli azionisti). Con riferimento ai collaboratori, questo significa garantire il loro benessere e la loro sicurezza, attivando forme di smart working, fornendo adeguata protezione in azienda, e assicurando assistenza medica ove necessaria. In merito ai clienti, si tratta sia di valutare se è possibile rispettare i contratti in essere, sia di collaborare in modo trasparente per risolvere i problemi emergenti. Con riferimento ai fornitori, si deve analizzare l’impatto sulla supply chain e si deve supportare i fornitori strategici. In merito agli azionisti, si deve comunicare in modo trasparente il potenziale impatto della crisi sul business, sulla sostenibilità economica e finanziaria, sulle attese di dividendo. Infine, se possibile, devono chiedersi come supportare gli stakeholder più deboli e l’intera comunità per facilitare la tenuta e la ripartenza dell’intero Paese.

Contemporaneamente, il consiglio di amministrazione deve aiutare il management ad analizzare la crisi per comprendere come essa modificherà l’ambiente competitivo, nel breve e nel medio-lungo periodo. Alcune domande critiche riguardano ad esempio: come saranno l’ambiente e le relazioni di lavoro dopo l’esperienza di smart working imposta dal Covid-19? Come cambieranno le abitudini di acquisto dei consumatori dopo che hanno sperimentato (alcuni per la prima volta) l’e-commerce e le consegne a casa? Come evolverà l’attenzione alla sostenibilità ambientale? Come saranno ridisegnate le supply chain globali? Come evolveranno i fattori critici di successo: sarà meglio avere costi bassi o differenziare ulteriormente l’offerta? Quali competenze e risorse occorre sviluppare per rimanere competitivi? Come svilupparle: con investimenti diretti, acquisizioni o partnership?

Le crisi globali, come quella attuale, modificano quasi sempre l’ambiente competitivo e i modelli di business, spesso in modo strutturale. Le azioni e i piani strategici che nasceranno in questo periodo determineranno il successo o l’insuccesso futuro delle imprese. Leader carismatici e consigli di amministrazione autorevoli devono sfruttare questo momento per preservare o migliorare la relazione con gli stakeholder critici, innovare il proprio modello di business, prepararsi a cogliere le opportunità che si apriranno nello scenario post crisi.