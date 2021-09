Il ruolo dell’industria del risparmio gestito nella lotta al climate change

La manifestazione organizzata da Assogestioni contribuirà poi ai target climatici. «L’impegno verrà simbolicamente testimoniato al Salone – afferma Corcos – con la costruzione di un’area verde di circa 600 mq che sarà il primo tassello di “Alberi Infiniti”, un progetto di lungo termine a supporto di Milano e dei suoi cittadini, donando già quest’anno oltre 600 alberi».

La formazione

Sul versante Esg c’è un importante divario formativo da colmare. I temi sono abbastanza ostici quando si comincia a parlare di rating, standard, materialità; stesso discorso con le sigle che costellano tale settore. La formazione diventa così un elemento cardine non solo per i consulenti finanziari ma anche per la clientela. «La formazione dei professionisti e l’educazione finanziaria sono compiti che l’industria del risparmio gestito ha sempre sentito come un dovere – spiega Corcos –. Come certificano i rapporti periodici Consob, il nostro Paese continua a essere in ritardo per quanto riguarda le conoscenze finanziarie e fare chiarezza sugli investimenti sostenibili non è meno importante».

Ecco dunque la necessità di corsi e approfondimenti. «Come Assogestioni – ricorda – presenteremo proprio al Salone del Risparmio un progetto informativo voluto dal Comitato Sostenibilità dell’associazione che si rivolge ai professionisti del settore. Si tratta di un percorso per spiegare attraverso format video e comunicazione sui social network le novità normative, i vantaggi per i risparmiatori e le esternalità positive per ambiente e società». Come si svilupperà dunque questo progetto? «Ci concentreremo inizialmente sulla nuova regolamentazione Sfdr – conclude – per poi approfondire altri temi di rilievo come la raccolta delle informazioni sulle preferenze Esg degli investitori e la tassonomia».