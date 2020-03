Il ruolo europeo su ricerca, 5g e sicurezza

È chiaro a tutti che la Cina è molto più avanti di qualsiasi altro Stato del mondo nella ricerca e sviluppo in questo settore a differenza di quanto è avvenuto per il Gsm o il 4G.

Ciò preoccupa non poco gli Stati Uniti in primis che ritengono che non sia possibile distinguere in questo ambito cosa è strategico e cosa si deve controllare o limitare. I timori non sono senza fondamento: dal 2017, una nuova legge cinese permette al governo di ordinare a società con sede nello Paese di spegnere gli apparati o, forse peggio, di utilizzare le loro infrastrutture per fini di intelligence.

Certo c’è chi fa notare che qualsiasi altro Stato avrebbe le stesse possibilità nel momento in cui sviluppasse e usasse la stessa tecnologia. E non è detto che i fornitori americani o europei siano più affidabili di quelli cinesi in termini di relazioni “particolari” con lo Stato di appartenenza. Vero, ma tutto dipende dal regime giuridico, dalla rule of law, dal sistema di checks and balances del Paese.

Vi è poi un altro aspetto da considerare: la Cina non ha una vera e propria economia di mercato, presentando caratteristiche tipiche di un’economia di stato (dirigismo industriale, controllo sulle produzioni, sussidi e così via).

D’altro lato è vero che le perdite economiche per le industrie europee e americane ammonterebbero a centinaia di miliardi di euro nel caso in cui non potessero collaborare con le industrie cinesi nell’ambito del 5G.