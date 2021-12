Il ruolo del Mezzogiorno su rinnovabili, idrogeno e reti del Mediterraneo

Il nostro Paese presenta un problema specifico che frena gli investimenti anche in questo campo, quello del blocco delle autorizzazioni verificatosi negli ultimi tre anni: con i ritmi attuali gli obiettivi europei sono semplicemente irraggiungibili. Il decreto semplificazioni dell’estate scorsa ha introdotto correttivi importanti che vanno ulteriormente rafforzati. Ma vi sono altri due problemi più generali, non limitati al nostro Paese, che al momento determinano limiti alla quota di consumi energetici da rinnovabili: l’impatto paesaggistico degli impianti e le difficoltà nel convertire alcuni settori all’uso dell’energia elettrica. A questo riguardo dobbiamo scontare almeno per il breve e medio periodo limiti rilevanti di utilizzo in diversi settori dell’industria e del trasporto, specie pesante su strada e ancor più marittimo e aereo.

In prospettiva un ruolo potrebbe giocarlo l’idrogeno come vettore energetico in grado di conservare e trasportare energia e di alimentare attività industriali e di trasporto. La Commissione europea ha lanciato un programma di ricerca e sviluppo i questo campo e l’Italia deve diventare protagonista. Si tratta di promuovere la sperimentazione in progetti pilota e di lavorare sulla possibilità di convertire le reti gas in reti idrogeno.

Rinnovabili e idrogeno sono dunque i driver di prospettiva, ma a oggi sembra molto improbabile che da soli consentano di raggiungere l’obiettivo europeo di riduzione del 55% delle emissioni al 2030. A questo scopo serve perciò una forte accelerazione nei processi di sostituzione di carbone e petrolio con il gas naturale, in quanto combustibile fossile ad emissioni molto inferiori. È quindi il gas il terzo perno necessario alla strategia europea, nella fase di transizione, per conseguire i suoi obiettivi. E dunque sulla strada della de-carbonizzazione un ruolo fondamentale spetta anche agli investimenti in infrastrutture per il suo trasporto e per la diversificazione e la sicurezza delle forniture.

Last but not least, l’Europa – e l’Italia in particolare – possono e debbono svolgere un ruolo leader sul fronte dell’efficienza energetica.

Su tutti e tre i terreni sopra richiamati il Mezzogiorno d’Italia può svolgere un ruolo chiave: per la produzione di rinnovabili, per la sperimentazione dell’idrogeno in aree industriali da riconvertire, per le interconnessioni elettriche e del gas tra l’Europa e il bacino del Mediterraneo.