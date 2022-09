Il ruolo del private equity e quello dello Stato per rilanciare l’economia

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Dopo aver parlato degli scenari che il private equity si troverà ad affrontare nei prossimi anni (si veda l’articolo del 19 agosto) e di quelli che potrebbero essere gli strumenti più adatti in queste nuove condizioni di mercato (13 settembre), con questo terzo pezzo tratteremo di uno degli aspetti che l’attuale contesto socio-economico impone di prendere in primaria considerazione: il ruolo dello Stato.

La domanda è: in un momento di difficoltà come quello che stiamo attraversando, probabilmente in peggioramento, e con particolare riferimento agli interventi in capitale di rischio, cosa può fare concretamente lo Stato per mitigare gli effetti avversi e agevolare il rilancio e la riqualificazione della nostra struttura industriale e produttiva? È questa una domanda ovviamente molto ampia a cui certo non si può rispondere nello spazio di un articolo di giornale. Ci limiteremo quindi a una prima considerazione di carattere generale per poi passare a una proposta specifica.

Loading...

Come abbiamo più volte scritto anche in questa testata (si veda in particolare l’articolo del 9 gennaio 2020), in un’economia di mercato è fondamentale che gli interventi dello Stato avvengano sempre in una logica di stretta cooperazione tra pubblico e privato e seguendo quelle che sono le best practice internazionali. La ratio di fondo è chiara: un intervento pubblico ha senso ed è giustificato laddove si identifichi, in specifici settori ritenuti di rilievo strategico per l’economia del Paese, un gap (fallimento) di mercato e quindi ha senso strutturare strumenti di intervento, possibilmente in partnership con il settore privato, che consentano di recuperarlo. Questo sempre in una logica di temporaneità e fino a quando tale gap non venga colmato e il mercato ristabilisca i propri equilibri in maniera autonoma e indipendente.

L’obiettivo finale è infatti quello di lasciare al mercato libero spazio (quantunque nell’ambito di regole ben definite) nel momento in cui tali temporanee imperfezioni o disallineamenti trovassero una loro soluzione naturale. Purtroppo oggi i campi ove intervenire sono veramente numerosi e quindi ci troviamo di fronte, non solo in Italia, a una molteplicità di interventi di supporto pubblico (basti pensare al noto Pnrr) con diversi obiettivi noti. La speranza è che il nostro Paese sia in grado di raggiungerli nei tempi previsti, perché non possiamo permetterci di fallire.

A integrazione di questa premessa generale, rimane poi a mio avviso un tema che spesso viene sottovalutato ma che ritengo di rilievo. Essendo l’Italia una grande economia, anch’essa necessita di operatori di private equity nazionali di grandi, possibilmente grandissime, dimensioni in grado di competere con quelli internazionali i cui

volumi stanno crescendo in modo impressionante (si veda la tabella).