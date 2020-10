Il ruolo trasversale del digitale nel piano nazionale di ripresa e resilienza Alla luce delle decisioni del Consiglio europeo e delle proposte di Linee Guida di Antonio Perrucci*

Nei giorni scorsi, sono accaduti due eventi di grande importanza per il ruolo che il digitale può svolgere per il rilancio dell'economia. Il 2 ottobre, il Consiglio Europeo ha stabilito che almeno il 20% dei fondi del Recovery and Resilience Facility sarà destinato al digitale. A metà settembre, il Governo italiano ha presentato le Linee Guida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito del Next Generation EU (NGEU), attualmente all'esame del Parlamento Europeo.

La proposta di Linee Guida ha tenuto conto delle indicazioni "operative" della Commissione Europea, emanate il 17 settembre: tra l'altro, fornire un quadro delle principali sfide (main challenges) e degli obiettivi delle parti in cui si articola il Piano (objectives of component). Una specifica richiesta della Commissione riguarda la necessità di indicare in che misura ogni parte del Piano contribuirà alle transizioni digitale e verde.

Quest'ultima osservazione è utile per capire come mai le tematiche del digitale ricorrano con grande frequenza in questo documento del Governo.

In primo luogo, la digitalizzazione è la prima delle sei missioni in cui si articola l'ipotesi di PNRR, subito seguita da "rivoluzione verde e transizione ecologica". Le altre quattro missioni riguardano: infrastrutture per la mobilità; istruzione, formazione, ricerca e cultura; equità sociale, di genere e territoriale; salute.

All'interno della prima missione, il digitale assume un rilievo cruciale in oltre la metà dei clusters in cui le missioni si articolano. Più precisamente, in 8 clusters su 15, il digitale svolgerà un ruolo importante. Questo è il caso delle iniziative per le infrastrutture a banda ultra-larga (completamento rete nazionale in fibra ottica; interventi per lo sviluppo delle reti 5G; data center e cloud), ma anche degli interventi che riguardano la Pa, la Giustizia, le filiere produttive, i cittadini.

In secondo luogo, anche per le altre 5 missioni il digitale viene chiamato in causa, esplicitamente o meno. Così è, ad esempio, per la missione "istruzione, formazione, ricerca e cultura" che, al primo posto dell'elenco dei clusters, prevede la digitalizzazione dei processi e degli strumenti di apprendimento. Analogo discorso può essere fatto per la missione "salute", dove si prevede la digitalizzazione dell'assistenza medica e dei servizi di prevenzione.

Risulta quindi naturale che il digitale, oltre a costituire una specifica missione, sia presente nelle altre missioni: ciò deriva dal carattere trasversale che le tecnologie digitali hanno assunto da tempo, permeando ogni sfera dell'attività umana e della società. Sotto questo profilo, l'impostazione seguita dalla Linee Guida per il PNRR appare condivisibile.

I problemi, invece, si presentano quando si passa alla implementazione del PNRR, con l'individuazione dei progetti, ognuno riconducibile a un cluster.

A questo riguardo, le Linee Guida dicono chiaramente che le proposte formulate dalle Amministrazioni, dagli enti territoriali e da potenziali co-investitori, saranno raccolte, per procedere successivamente a una selezione, secondo un insieme di criteri, a cominciare da quelli definiti dalla Commissione, in un apposito Regolamento, ma anche prevedendone ulteriori da parte del Governo.