Il russo Daniil Medvedev primo semifinalista agli Internazionali di Roma

Il russo Daniil Medvedev centra la semifinale agli Internazionali Bnl d’Italia, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. Il russo, numero 3 del mondo e terza testa di serie, sconfigge il tedesco Yannick Hanfmann, numero 101 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-2, 6-2 in un’ora e 21 minuti di gioco. La vittoria apre al n.3 del ranking Atp le porte delle semifinali agli Internazionali, un ottimo risultato, visto che finora in carriera il 27enne di Mosca non aveva ancora vinto un singolo match nel torneo capitolino. Daniil Medvedev aspetta il vincente dell'ultimo quarto di finale, che vedrà opposti il croato Borna Coric al greco Stefanos Tsitsipas.

«Sentivo in allenamento che stavo giocando sempre meglio, è splendido essere arrivato in semifinale. Lui ha giocato profondo ma sono riuscito a gestire i suoi colpi» ha spiegato Medvedev a fine partita.

Nadal dà forfait per il Roland Garros

La sua vittoria è arrivata proprio mentre si è sparsa la notizia del certo forfait di Rafa Nadal nel prossimo Roland Garros per i problemi fisici: «Una brutta notizia, ma sono felice di sentire che proverà ritornare. Ho sentito che ha detto che non sa quando tornerà sul campo di allenamento, forse l’anno prossimo. Vorremmo tutti vederlo tornare in campo a giocare: almeno un altro paio di anni finché non deciderà di smettere».

Il moscovita, dopo l'eliminazione di Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, è ora sicuro di passare in vetta alla Live Race, la classifica basata sui risultati stagionali che determina gli otto qualificati per le Nitto ATP Finals. Ad oggi a Torino, dove il torneo si svolgerà dal 12 al 19 novembre, andrebbero infatti Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner, Andrey Rublev, Taylor Fritz e Holger Rune.

Ora è diventato il favorito per la vittoria a Roma? «Non credo - dice Medvedev - Con Rune, Ruud e Tsitsipas, che probabilmente è uno dei primi tre, quattro giocatori nell’ultimo

anno sulla terra battuta. Sicuramente non mi metto tra i favoriti, ma se riesco a giocare bene in semifinale, darò del filo da torcere al mio avversario. Spero di poter andare ancora oltre e provare a vincere altre due partite».