Il salario minimo a 9 euro costa 6,7 miliardi alle imprese

Per le imprese l’incremento monetario è anche “indiretto”, vale a dire sugli altri livelli di inquadramento. L’esempio, contenuto nel documento Inapp, è il Ccnl del commercio. Qui i 9 euro minimi troverebbero applicazione per i livelli sesto e settimo portandoli al salario oggi previsto per il quinto livello.

Se la contrattazione volesse mantenere le differenziazioni salariali tra i vari livelli di inquadramento, il salario minimo ex lege si riverberebbe anche sulla retribuzione dei livelli non direttamente coinvolti dalla misura (aumentando, ancora, i costi per le imprese: secondo una stima dei consulenti del lavoro, che riprende i dati Istat, l’aggravio per le aziende si triplicherebbe; si veda altro articolo a pagina 28). I 9 euro lordi l’ora corrispondono all’80% del salario mediano. In Germania si scende al 48%; e in media nei Paesi Ocse i salari minimi variano tra il 40% e il 60 % del salario mediano, in Italia ciò vorrebbe dire tra i 5 e i 7 euro l’ora. Insomma, i 9 euro sarebbero i più generosi.

L’impatto del provvedimento, sempre secondo Inapp, si avrebbe essenzialmente sulle imprese molto piccole (sino a 10 dipendenti) e piccole (sino a 50 dipendenti), specie nel Mezzogiorno. Per il presidente di Inapp, il professor Stefano Sacchi, «non c’è dubbio che nel nostro Paese esista un problema di salari bassi e di lavoratori poveri che giustifica un salario minimo. Al tempo stesso, però, i 9 euro lordi l’ora comporterebbero per le aziende un aggravio di costi che potrebbero essere in parte attenuati prevedendo per i datori un credito d’imposta, anche temporaneo, calibrato sui lavoratori coinvolti dalla nuova misura».

In caso di salario minimo a 8,5 euro lordi l’ora, sarebbero interessati 1,9 milioni di lavoratori per un costo per le aziende di 4,4 miliardi. Con un’asticella più bassa, 8 euro lordi l’ora, i lavoratori coinvolti sarebbero 1,2 milioni e l’aggravio per le aziende pari a 2,7 miliardi.