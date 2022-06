Il salario minimo rischia di alimentare lavoro nero, inflazione e contratti pirata

Tra l’altro, tale meccanismo potrebbe incentivare la conclusione di contratti c.d. pirata, stipulati da organizzazioni sindacali pressoché prive di rappresentatività al solo fine di prevedere minimi salariali più bassi rispetto ai contratti collettivi generalmente applicabili.

Infine, occorre considerare altresì l’attuale contesto produttivo, caratterizzato da economie in costante trasformazione tecnologica e organizzativa, ove la prestazione di lavoro è sempre meno incasellabile nell’ambito dei classici sistemi di inquadramento: la definizione di un salario minimo applicabile alla generalità dei lavoratori (o comunque a una categoria degli stessi) difficilmente potrebbe contribuire a garantire migliori condizioni laddove la retribuzione – alla luce della maggiore flessibilità organizzativa richiesta al lavoratore – risulta maggiormente ancorata al risultato e orientata a remunerare la professionalità del lavoratore piuttosto che le qualifiche definite dalla contrattazione collettiva.

Insomma, non è da escludere che la soluzione ai problemi del mercato del lavoro italiano possa passare attraverso ben altre misure, prima fra tutte il taglio del cuneo fiscale: se le imprese sono costrette a pagare troppe tasse, come si può pretendere che le stesse siano in grado di pagare gli stipendi ai propri dipendenti?

L’abbassamento del costo del lavoro – in Italia tra i più alti d’Europa – potrebbe aumentare i salari e ridare potere d’acquisto ai lavoratori. Tra l’altro, intervenendo sulle aliquote contributive e riducendo proporzionalmente il costo del lavoro per le imprese, queste ultime sono in grado di liberare risorse – non solo per garantire salari più elevati ai propri dipendenti – ma anche per la transizione digitale, la green economy e l’assunzione

di nuove risorse.

Ma vi è di più. La ripartenza del mercato del lavoro in Italia potrebbe passare anche attraverso il ridisegno del reddito di cittadinanza, ormai non più procrastinabile. Infatti, va evidenziato come tale misura funga – in alcune situazioni – da deterrente alla ricerca di una nuova occupazione o, addirittura, da incentivo al lavoro sommerso al solo fine di non perdere il sussidio. Non si tratta di eliminarlo del tutto, ma di convertirlo in un reddito di competenze in grado di spostare l’attenzione dall’elemento di mero sostegno al reddito all’attiva ricerca di una nuova occupazione affinché il soggetto rientri nel sistema

del mercato del lavoro nel più breve tempo possibile; forse, potrebbe essere utile legare

la perdita del sussidio già al rifiuto

della prima offerta di lavoro.