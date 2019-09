«Il salario minimo va graduato per attività e per settori»

Con il salario minimo non si rischia di aumentare il costo del lavoro per le aziende?

Con l’introduzione del salario minimo, certamente non si potranno imporre costi aggiuntivi alle aziende, soprattutto a un tessuto di piccole e medie imprese che già devono difendere la loro competitività e rischerebbero altrimenti di chiudere i battenti. Si dovrà agire, in parallelo, con una riduzione dei contributi e del cuneo fiscale. In più, si dovrà prevedere una copertura anche per i costi aggiuntivi a carico della Pubblica amministrazione, che stimiamo di almeno 700 milioni, perché anche la Pa ha beneficiato in questi anni, negli appalti, di salari più bassi.