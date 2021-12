Il salmone ha un posto fisso sulla tavola degli italiani: come cambia l’offerta

Come Mowi Italia, sede operativa dell’omonimo colosso norvegese (3,8 miliardi di euro di vendite realizzate in 70 Paesi), che dallo scorso maggio è entrata in Gdo con due linee a brand aziendale, rispettivamente dedicate al salmone affumicato e al salmone fresco ricettato, ora sostenute da una campagna di comunicazione integrata in vista del Natale. «Nel prossimo biennio il canale retail resta il principale dei nostri obiettivi di sviluppo – spiega Ambrogio Sainaghi, managing director Mowi Italia, che a ottobre ha già raggiunto i 104 milioni di euro fatturati nell’intero 2020 –. Vogliamo ampliare la distribuzione e aumentare il range dei prodotti, sempre sostenibili e di alta qualità, inserendo referenze che soddisfino nuove occasioni d’uso, creando nuovo valore nella categoria».

Su prodotti di qualità punta anche La Nef, azienda creata nel 1989 da Giordano Palazzo per fornire il salmone affumicato alla salumeria di famiglia a Osimo, poi diventata uno dei maggiori distributori specializzati del settore ittico, con 47 milioni di euro di fatturato e con i lituani di Norvelita entrati come soci di minoranza. «Da anni stiamo lavorando per evitare la banalizzazione del salmone e per questo trattiamo solo materia prima mai congelata, come sottolineiamo anche sulle confezioni», spiega il vicepresidente Nico Palazzo. A gennaio La Nef inaugurerà una nuova sede, dotata anche delle tecnologie necessarie per ampliare il progetto luxury rivolto al normal trade e all’alta ristorazione, che oggi genera il 10% dei ricavi.

Sui professionisti dell'alta cucina ha puntato anche Ōra King Salmon, quando, l’anno scorso, ha deciso di sbarcare anche in Italia. Allevato in modo sostenibile e selezionato in base a precise caratteristiche qualitative e di performance – e per questo definito dal New York Times il “wagyu del mare” – ha subito conquistato chef famosi (da Massimo Bottura a Felix Lo Basso) e nel test condotto da Eataly in primavera ha fatto il sold-out. E così ora, oltre che sull’ecommerce, punta anche sul retail. «Il nostro brand ha saputo costruire una rete di distribuzione sul territorio, ampliando l’offerta a tutti gli amanti del salmone e per il Natale 2021 lo si potrà acquistare anche negli store Eataly di Milano Smeraldo, Torino, Pinerolo e Roma», conferma la responsabile vendite per l’Italia, Claire Creedon.