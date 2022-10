Il salone francese e le auto cinesi

I costruttori cinesi sempre più protagonisti anche al Salone di Parigi. Complice l'assenza degli storici marchi europei, ma anche di giapponesi e coreani, i brand orientali si sono presi lo spazio lasciato libero con proposte in qualche caso intriganti anche se non tutte in grado di soddisfare al meglio le richieste degli utilizzatori continentali da sempre fra i più esigenti in assoluto al mondo. Di sicuro però la tanto temuta invasione dei brand made in China si sta materializzando.

