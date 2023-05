Il Salone del Libro di Torino tra polemiche e numeri oltre le aspettative

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Sono passati in 215mila “attraverso lo specchio”, tema della trentacinquesima edizione del Salone del Libro di Torino tenutasi dal 18 al 22 maggio nel complesso del Lingotto, per visitare i 573 stand e le 48 sale predisposte nei diversi padiglioni e arricchire una kermesse che quest'anno ha superato ogni aspettativa; nonostante i tempi supplementari che sta giocando uno degli autunni più lunghi degli ultimi anni.



Un'edizione di successo in cui – quasi come se fosse un fatto necessario – non è mancata la polemica. Questa volta è toccato alla ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, essere contestata dalle femministe di “Non una di meno” sul tema del diritto all'aborto. Una iniziativa giudicata “legittima” dal direttore della manifestazione, Nicola Lagioia, ma che ha alimentato lo scontro e lo ha trasferito dai padiglioni del Salone ai palazzi della politica dove si sono confrontate anche la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd, Elly Schlein.

Tornando ai numeri, è stata un'edizione che ha visto 1.520 eventi ospitati nelle diverse sale con la partecipazione di oltre 112mila persone in presenza. Anche sul fronte dei social è andata bene, visto che dal mese precedente alla manifestazione il sito del Salone è stato esplorato da 270mila utenti unici e le pagine scaricate sono state oltre tre milioni.

“V13” di Emmanuel Carrère

Tra le novità più importanti, si è registrata la presenza, per la prima volta, della casa editrice Accento – fondata dal conduttore televisivo Alessandro Cattelan – che ha fatto segnare il tutto esaurito con tre degli otto titoli presenti. Tra questi, il più acquistato è stato “Madame Matrioska” di Anja Boato. La torinese add editore, con i titoli “Principesse” di Giusi Marchetta e “Oceano rosso” di Han Song, ha fatto segnare un incremento del 30% delle vendite rispetto allo scorso anno. “Cosa fa la gente tutto il giorno” di Peter Cameron, invece, è stato il best seller di Adelphi insieme a “V13” di Emmanuel Carrère, che chiude con un aumento del 50% nelle vendite. Anche guardando il dato aggregato delle maggiori case editrici, non ci sono dubbi che l'edizione appena conclusa sia stata un successo: il Gruppo Feltrinelli ha dichiarato un balzo del 60% rispetto allo scorso maggio; il Gruppo Mondadori del 70%, mentre il Gruppo Mauri Spagnol ha addirittura raddoppiato le vendite.

Riservati ai più piccoli, gli oltre 7mila metri quadrati del Bookstock che, accompagnati da insegnanti e famiglie, anche quest'anno hanno reso vivace lo spazio a loro destinato. Uno spazio per condividere, crescere, sperimentare grazie agli allestimenti del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea che ha reinterpretato il tema “Attraverso lo specchio” con un progetto di grande impatto visivo, fatto di sagome colorate e pareti mosaicate riflettenti.Tra i momenti che hanno riscosso maggiore successo in questa edizione – nella quale sono stati presenti oltre 25mila studenti provenienti da tutt'Italia - c'è stata l'escape room organizzata dall'Istituto Nazionale di Fisica, che ha accolto oltre 1.000 bambini e adulti, e il firmacopie con Kira Shell – star della narrativa per ragazzi esplosa nel 2017 sulla piattaforma Wattpad - a cui hanno preso parte 1.500 persone.