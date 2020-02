Il Salone del Mobile alla prova Coronavirus. A rischio 30mila visitatori cinesi Presentata la 59esima edizione della manifestazione, in programma dal 21 al 26 aprile a Milano. Attesi 2.200 espositori, ma preoccupazione per la possibile assenza dei buyer cinesi

Nella speranza che – come sostiene il presidente americano Donald Trump – ad aprile il Coronavirus sarà stato sconfitto, il Salone del Mobile di Milano prepara la sua 59esima edizione, in programma dal 21 e 26 aprile, mettendo al centro i temi della bellezza e dell’etica, intesa come sostenibilità ambientale, sociale ed economia del design e dei processi produttivi.

Gli imprenditori del settore, tuttavia, non nascondono le loro preoccupazioni per la possibile assenza al Salone degli operatori provenienti da Cina e Hong Kong, che sono di gran lunga la componente più numerosa (circa 34mila nell’ultima edizione) e che rappresentano il mercato più dinamico per le esportazioni del settore, che valgono circa 440 milioni di euro (dati FederlegnoArredo).

Lo scorso anno i visitatori cinesi sono stati 30mila: «Certo, i cinesi mancheranno - ha detto il presidente del Salone Claudio Luti - ci saranno dei provvedimenti, abbiamo rafforzato il digitale e questo servirà per il futuro, non solamente per i cinesi. Noi espositori cinesi non ne abbiamo, come invece altre fiere che ne hanno molti, ma - ha aggiunto - abbiamo molti visitatori cinesi, anzi l'anno scorso è stato il gruppo più importante, sono stati circa 30mila. Abbiamo un mercato in sviluppo in Cina che seguiremo, cercheremo di fare il meglio perché diventerà un mercato sempre più importante».

In attesa di capire come evolverà la situazione, tuttavia, la macchina del Salone procede e annuncia l’attesa, nei padiglioni di Fiera Milano a Rho, di 2.200 espositori (di cui 600 designer del saloneSatellite) , per un quarto provenienti dall’estero.

Un evento di grandissimo impatto economico e di immagine, anche per Milano, che negli ultimi due anni ha visto arrivare, per l’occasione, oltre 400mila visitatori, con un indotto per la città di oltre 200 milioni di euro tra alberghi, affittacamere, ristoranti e negozi.