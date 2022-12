Il Salone del Mobile ripensa se stesso: nuovo format per Euroluce dal 2023

Spazi più fruibili per tutto il Salone

Un’altra novità importante riguarda il Salone stesso, che si svolgerà su un solo livello e non più due come in passato, grazie a un’ottimizzazione degli spazi che in parte risponde all’assenza di alcuni espositori dell’arredo classico (più colpito dagli effetti economici della guerra tra Russia e Ucraina), in parte all’esigenza di un migliore fruibilità degli spazi che riguarda tutti i visitatori ed espositori del Salone. Il Salone ha infatti condotto una ricerca tra i suoi visitatori, con oltre 2.300 interviste, per comprendere come migliorarel’esperienza e la fruizione della manifestazione.

Settore in crescita dell’8% nel 2022

Tutte queste novità daranno nuova linfa alla più importante vetrina dell’arredo-design italiano, in un momento difficile, soprattutto in prospettiva: il 2022 è stato infatti per l’industria del mobile un anno ancora di crescita, sebbene progressivamente meno dinamica nel corso dei trimestri, spiega il presidente di FederlegnoArredo, Claudio Feltrin. «L’intera filiera del legno-arredo dovrebbe chiudere il 2022 in aumento del 12% rispetto al 2021, quando il fatturato aveva raggiunto la cifra record di 49 miliardi di euro – dice Feltrin –. Tuttavia registriamo un rallentamento nell’ultimo trimestre, che si riflette anche nel sistema arredo e illuminazione». Secondo il Monitor del centro stdui Fla, nei primi nove mesi dell’anno la crescita del settore è stata del 12,7% e per fine anno la crescita attesa è dell’85 circa. «Purtroppo il 2023 si apre con grandi incertezze, per questo è importante presentarsi ai mercati con proposte e formule sempre innovative, che riguardano anche il nostro Salone».