Il Salone del Mobile torna in aprile e si rinnova, a partire da Euroluce

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il Salone del Mobile di Milano torna nella sua tradizionale collocazione nel mese di aprile, dopo tre anni di rinvii e spostamenti di date a causa della pandemia. Ma di tradizionale, probabilmente, l’edizione 2023 della più grande manifestazione internazionale del design avrà solamente le date. Oggi sono state infatti annunciate le tante novità – nel format e nei contenuti – che il Salone presenterà al pubblico dal 18 al 23 aprile, in Fiera Milano a Rho, a cominciare da Euroluce, la rassegna biennale dedicata al mondo dell’illuminazione che quest’anno sarà protagonista del palinsesto.

La pandemia ha cambiato tutto, spiega Maria Porro, presidente del Salone: «Il modello fieristico ha bisogno di evolvere, alla luce dei cambiamenti e delle nuove esigenze emerse in questi ultimi anni. Abbiamo avviato una riflessione a partire da Euroluce, anche facendo tesoro di quanto abbiamo in questi ultimi due anni».

Loading...

Nuovo layout su un solo piano

Il visitatore al centro. Sembra una banalità ma questa prospettiva ha portato a un cambiamento radicale del layout del Salone del Mobile - e in particolare della Biennale Euroluce - messo a punto dopo aver realizzato un sondaggio tra 2300 visitatori ed espositori, mettendosi in ascolto dei loro bisogni, spiega la presidente del Salone del Mobile, Maria Porro: «I visitatori hanno sempre meno tempo e hanno bisogno di un percorso di visita più strutturato e personalizzato, che permetta loro di vedere il maggior numero di aziende».

Da qui la scelta di contenere l'intera superficie espositiva su un solo piano, elaborando percorsi di orientamento digitalizzati e, soprattutto, innovando anche la logica della collocazione delle aziende. «Non più una divisione solo per stili, come avveniva in passato, ma soprattutto per target di riferimento - aggiunge Porro -. Perché il nostro settore è cambiato e anche l'offerta delle aziende. Non c'è più una divisione netta tra stili, non ci sono più etichette».



> Sarà anche l'anno del ritorno dei visitatori asiatici e c'è grande attesa in questo senso da parte delle aziende espositrici: 1.962 brand (tra cui 550 designer del Dalone Satellite) che presenteranno le proprie novità su oltre 17.300 mq di superficie.

>



Il nuovo format di Euroluce

Il progetto del nuovo format espositivo di Euroluce, affidato allo studio Lombardini 22, non sarà però l’unica novità: un elemento di forte rottura sta nel fatto che la manifestazione si svolgerà su un solo livello e non più su due come in passato, grazie a un’ottimizzazione degli spazi complessivi che in parte risponde all’assenza di alcuni espositori dell’arredo classico (il settore più colpito dagli effetti economici della guerra tra Russia e Ucraina), in parte all’esigenza di un migliore fruibilità degli spazi.

Il nuovo layout di Euroluce sostituirà il tradizionale impianto fatto di corridoi perpendicolari gli uni agli altri con un percorso circolare, che permette una visita più organica. Euroluce ospiterà inoltre un palinsesto di eventi e mostre, curato da Beppe Finessi, che ha come obiettivo non solo l’arricchimento dell’offerta culturale fieristica (perché «il Salone è prima di tutto un evento business, ma è anche altro», ricorda Porro), ma anche la possibilità di attrarre un maggior numero di visitatori ed espositori legati al mondo dell’illuminazione architetturale, oltre a quelli del mondo decorativo, in cui tradizionalmente Euroluce è la manifestazione leader.