Il Salone Nautico verso il tutto esaurito, pieno di ordini per i prossimi tre anni

I cantieri e le aziende della nautica italiana hanno portafogli ordini confermati per i prossimi 2-3 anni. Lo sottolinea Marina Stella, direttore generale di Confindustria nautica, a dimostrazione della crescita che sta vivendo il settore in tempo di pandemia, mentre si prepara l’allestimento del 61° Salone nautico di Genova, che si terrà tra il 16 e il 21 settembre prossimi, con spazi già sold out da giugno per gli espositori. E se l’associazione, tramite la società I saloni nautici, è in piena attività organizzativa, anche la città di Genova, a partire dalle istituzioni per arrivare agli albergatori, si sta già muovendo per agevolare l’accoglienza dei visitatori che arriveranno a settembre. Il tutto ovviamente in linea con le vigenti norme anticovid, così come era accaduto lo scorso anno, con la 60° edizione, svoltasi regolarmente e in sicurezza, e unico evento di settore in presenza ad aver avuto corso in Europa nel 2020. Per quest’anno è previsto il green pass per avere accesso agli eventi fieristici e la vendita dei biglietti è online su salonenautico.com, dove si possono prenotare anche servizi aggiuntivi, come il parcheggio.

La città si prepara

Proprio un fattore legato alla pandemia è al centro del primo intervento relativo al Nautico 2021. Nel padiglione blu della ex Fiera del mare, quello disegnato da Jean Nouvel, era stato allestito infatti il più grande hub vaccinale della Liguria. Per far posto al salone, come previsto, l’hub è stato spostato ai primi di agosto: sdoppiato in due centri distinti realizzati ad hoc. Il Nautico, peraltro, sarà uno degli eventi di promozione della campagna TravelSafety del ministero degli Esteri, in collaborazione con Ice Agenzia, nonché della campagna di vaccinazione della Regione Liguria. Nel padiglione Nouvel, per la kermesse troveranno spazio, come di consueto, imbarcazioni pneumatiche e motori fuoribordo al piano terra e, a quello superiore, gli stand della componentistica e dell’accessoristica.

Gli alberghi

In città, intanto, gli albergatori stanno già assorbendo le prenotazioni degli espositori. «Ci aspettiamo – afferma Gianluca Faziola, alla guida di Federalberghi Genova – un salone di altissimo livello, speriamo in un’edizione col botto. La partecipazione degli espositori è importante e le prenotazioni, per noi, sono già positive, anche se in linea col momento storico della pandemia. La stragrande maggioranza degli espositori si è già mossa con le prenotazioni alberghiere mentre ci aspettiamo che quelle dei visitatori arrivino soprattutto nei 10 giorni precedenti la kermesse. È normale, specie in un momento come questo».

Conferma il trend anche Laura Gazzolo, albergatrice e coordinatrice regionale del turismo di Confindustria Liguria: «Per quanto riguarda gli hotel da 4 stelle in su, venditori, dealer e concessionari che esporranno al salone si stanno già organizzando con le prenotazioni. Anche se c’è da dire che negli ultimi anni, e a maggior ragione con l’emergenza Covid, le presenze alberghiere per il salone arrivano sempre più all’ultimo».

Gli eventi

Intanto Comune, Camera di commercio e associazioni di categoria stanno iniziando la preparazione degli eventi fuori salone. Tra questi, c’è in pista una mostra sugli arazzi dei transatlantici, nel palazzo della ex Borsa di Genova; e la possibilità, per chi acquista un biglietto del Nautico, di disporre di un city pass per visite a mostre, a musei, all’acquario e a palazzo Ducale (che dal 9 settembre ospiterà un’antologica dedicata all’artista olandese Maurits Cornelis Escher).