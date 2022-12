Il Salone nautico resterà a Genova fino al 2034

La sottoscrizione del documento, ha affermato, da parte sua, Cecchi, «estende l’orizzonte temporale del protocollo (firmato in precedenza, ndr) fino al 2034, a partire dal 2024, data prevista di consegna delle nuove aree del waterfront di Levante; e rafforza la volontà delle istituzioni di consolidare e sviluppare il Salone, che nel 2023 celebrerà la sua 63° edizione».

Per Bucci «la firma di questo accordo rappresenta il giusto riconoscimento per il Salone nautico, manifestazione simbolo della nostra città, che diventerà ancora più prestigiosa a partire dal 2024, anno in cui saranno pronte tutte le aree del nuovo waterfront. Un’opportunità di crescita e sviluppo per Genova, che si riconferma così un punto di riferimento per il comparto nautico, in Europa e nel mondo».