Il salto di qualità dell’Europa solidale La risposta alla crisi Covid ha rinforzato non tanto le nostre differenze quanto la nostra visione del vivere insieme di Thierry Breton

L’Europa è cambiata. Nei tre mesi di gestione di una crisi senza precedenti in termini di dimensioni e di impatto sanitario, finanziario, economico e sociale, l'Europa ha scelto di essere solidale di fronte alle avversità. Contro tutte le attese, in un momento cruciale della sua storia, l'Europa ha fatto un passo decisivo verso una Unione più generosa, autonoma, indipendente e attenta ai suoi interessi strategici e al suo ruolo nel mondo.

La risposta alla crisi Covid ha rinforzato non tanto le nostre differenze – che pur costituiscono una parte essenziale della nostra comune ricchezza culturale – quanto la nostra visione del vivere insieme, della condivisione dei nostri valori. L’Europa è stata criticata, è stata schernita e offesa. Nei primi giorni della pandemia, le frontiere sono state chiuse nella speranza di proteggere i nostri cittadini privandoli della libertà di circolazione. Il risultato? Interruzione delle filiere, difficoltà di approvvigionamento, una ricerca forsennata di maschere e respiratori ispirata a un deleterio “ognuno per sé”. La dispersione delle risorse e delle azioni, la mancanza di coordinamento, lo spettacolo della disunità sono stati una manna per gli eurofobi. “La brutta Europa”. Il 27 marzo, questo titolo del quotidiano la Repubblica riassumeva in sé tutto il turbamento dell’Italia, sgomenta di fronte a un virus sconosciuto e folgorante. Stavamo andando verso la disgregazione dell’Europa e l’abbandono della coesione dei 27?

Ebbene no, è successo tutto il contrario.

La forza del mercato interno

Presa alla sprovvista – come la Cina, come gli Stati Uniti – da una pandemia che non era stata in grado di prevedere, l’Europa si è ricomposta con vigore. Innanzitutto sul campo, quando, checché se ne dica, l’Europa ha dimostrato una capacità di azione e una rapidità insospettate. Ma anche nell’ambito economico e finanziario, in cui la risposta degli Stati membri, della Banca centrale europea e della Commissione a favore della liquidità è stata fondamentale. Gli europei, pienamente consapevoli della posta in gioco, hanno fatto appello alla Commissione perché coordinasse le prerogative – che rimangono nazionali – in materia di salute. Le imprese europee – molte italiane – si sono mobilitate per la produzione di maschere e dispositivi di protezione, strumenti strategici nella lotta contro il virus. L’Europa ha ora la capacità di essere autosufficiente. L’azione forte della Commissione europea ha messo fine a circa 30 misure restrittive alla libera circolazione dei dispositivi di protezione individuale, dei ventilatori, dei medicinali, dei prodotti alimentari e delle materie prime, restrizioni che, di fatto, non hanno protetto proprio nessuno e ci hanno, al contrario, indeboliti.