Il salto di qualità necessario alle partnership pubblico-privato Finanziare adeguatamente i settori strategici è un tema di primaria importanza in politica economica di Fabio Sattin

3' di lettura

Utilizzare al meglio e nel modo più efficace le (scarse) risorse pubbliche in partnership con soggetti privati a sostegno di settori ritenuti strategici per lo sviluppo del Paese – come nel caso delle aziende innovative e del venture capital, ma non solo – è un tema di primaria importanza in termini di politica economica. Indipendentemente dalle modalità tecniche con cui vengono nel concreto declinati gli specifici strumenti di intervento, è necessario che vengano rispettati alcuni elementi fondamentali per il loro corretto e sano funzionamento.

L’inserimento di tali meccanismi operativi, peraltro già utilizzati e condivisi a livello internazionale ed europeo, renderebbe maggiormente attraente ed economicamente giustificabile la partecipazione da parte di soggetti privati sia nazionali che internazionali, garantendo al contempo: un adeguato raggiungimento degli obbiettivi di politica economica; il pieno rispetto delle logiche competitive e di mercato; un oculato utilizzo delle risorse pubbliche.

Ecco di seguito le regole da seguire per sviluppare una partnership pubblico-privato efficace e in linea con le best practice internazionali:

1. Le risorse pubbliche dovrebbero essere utilizzate sempre e solo in parallelo a risorse private ed entrambi i soggetti coinvolti, sia quello pubblico che quello privato, dovrebbero essere egualmente esposti ai successi e agli insuccessi dell’attività di investimento, senza che vi siano meccanismi di protezione “a piè di lista” o altri vantaggi, diretti o indiretti, a favore dei soggetti privati;

2. La gestione operativa, intesa come selezione, valutazione, realizzazione, monitoraggio, valorizzazione e uscita (ove prevista) dai singoli investimenti, spetta al soggetto privato identificato come adeguato ed esperto a svolgere tale funzione, mentre il soggetto pubblico si limita a selezionare i gestori, dettare le regole e gli obiettivi e a fare in modo che questi vengano rispettati, mettendo in essere adeguati (e trasparenti) meccanismi di controllo e di valutazione dei gestori;