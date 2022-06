Il Salviatino, Fiesole

Una sontuosa villa di campagna rinascimentale immersa in un parco secolare di 5 ettari sulle colline fiorentine. Nata come villa di delizie, poi sede della Stanford University fino al 1973 e da allora albergo, ha riaperto il 26 maggio con un nuovo progetto firmato Tearose, l'agenzia milanese di eventi che per prima ha introdotto il flower design nella nostra cultura. Lo scalone monumentale, l’antica biblioteca, gli affreschi della sala da ballo, ma anche le cucine, il bar con il soffitto a volta alto 8 metri sono stati restaurati con perizia artigianale e gusto moderno. Lo stile Tearose combina infatti classico e contemporaneo, tocco botanico e grande architettura, alta cucina e healthy food.

Le quaranta camere sono sparse tra la villa e le antiche limonaie, qualcuna con giardino privato. Tutte diverse per dimensioni (da 30 a 165 mq) e carattere, hanno pavimenti in parquet di rovere e marmo toscano, docce sensoriali e una potente connessione Internet, fatto piuttosto raro nella campagna toscana.



