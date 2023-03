Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo l'uccisione del padre da parte di una cosca mafiosa rivale, Rocco Russo, sull'onda emotiva della vendetta, decide di entrare nella famiglia mafiosa di Giuseppe Giacomo Gambardino, boss del feroce clan di San Lorenzo, di cui divenne presto braccio destro lasciando dietro di sé una scia di sangue e di violenza che terminerà con la sua cattura e con la condanna alla pena dell'ergastolo.



L'ergastolo ostativo

È Giuseppe Bommarito, nel libro “La leggenda del santo ergastolano”, a raccontarci la storia dell'uomo e del mafioso che, dopo il suo arresto per crimini efferati, decide di non collaborare con la giustizia condannandosi così al “fine pena mai”, l'ergastolo ostativo.

L'autore esplora il tema attualissimo dell'ergastolo perpetuo, pena che definisce “senza fine e senza speranza, una pena di morte a lento rilascio”, destinata a tutti quei condannati che, per vari motivi, non vogliono collaborare con la giustizia. Lo scrittore si interroga su come una pena, destinata a finire solo con la morte del detenuto, possa essere rieducativa, così come sancito dalla costituzione.

Il cronista, nella seconda parte del libro, molto più intima, di tipo epistolare, racconta in modo travolgente la vita carceraria di Rocco Russo, il totale disprezzo nei suoi confronti del figlio che lo definisce “il santo ergastolano”, da qui il titolo del libro, e la lontananza dalla moglie che non abbraccerà mai più.

Se per l’autore l'ergastolo perpetuo sembra non avere la finalità di infliggere una pena ingiusta o di far soffrire i detenuti, ma esclusivamente quella di non permettere che la mafia comandi dal carcere. Non è si tratta quindi di una tortura gratuita, ma è chiaro come, per quei detenuti, la dimensione del tempo diventi priva di significato.Da qui la domanda su come un mafioso - che ha deciso di non collaborare con lo stato, che non ha mai preso le distanze dall'organizzazione criminale, che ha permesso in tal modo ad altri malviventi di restare in libertà, di commettere altri crimini terribili e di mantenere in vita quel fiume di fango chiamato cosa nostra - possa aver maturato un reale cambiamento.