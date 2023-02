Il satellite «spia» le strade italiane per renderle più sicure

Il caso studio

A guardare positivamente l'attività è Giovanni Sylos Labini, Ceo di Planetek Italia che esprime soddisfazione per l'attività di supporto all'Anas «nel potenziamento dei suoi servizi e nel raggiungimento dei suoi obiettivi con l’impiego operativo di analisi fruibili basate sui dati di Copernicus»”.



Il caso è stato analizzato nell’ambito del Sentinel Benefits Study, che mira a valutare i benefici apportati dai Copernicus Sentinel alla società attraverso case study specifici.



Dal valore economico a quello sociale

L'applicazione dei dati satellitari non ha solamente un risvolto economico ma anche un riflesso su istituzioni e imprese. «Questo caso mostra solo uno dei modi in cui l’utilizzo dei dati di Sentinel può creare un immenso valore sociale - sottolinea Geoff Sawyer, Segretario Generale dell’Associazione Europea delle Imprese di Telerilevamento, che gestisce lo studio per l'Esa -. I vantaggi non sono misurati solo in termini economici, ma generano valore anche sotto altri punti di vista. I case oggetto del Sentinel Benefits Study stanno mettendo in luce tali vantaggi per le pubbliche amministrazioni e le imprese ambientali, per le autorità in materia di regolamentazione, per i ricercatori, gli innovatori e per i cittadini e la società nel suo complesso».