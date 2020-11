Il «see now, buy now» di Dolce&Gabbana: dalle sfilate digitali all’acquisto online Il progetto DG Digital Show è la soluzione proposta dai due stilisti per affrontare i cambiamenti legati alla rivoluzione innescata da internet e social network e per rafforzare il legame con i clienti al tempo «sospeso» della pandemia di Giulia Crivelli

In febbraio Dolce&Gabbana erano stati tra gli ultimi a sfilare durante la settimana della moda di Milano, portando in passerella la collezione donna per l’autunno-inverno 2020-2021, abiti e accessori che celebravano il fatto a mano in Italia e l’artigianalità. In luglio sono stati i primi a tornare ad allestire una sfilata fisica, per la collezione uomo, all’aperto, nel giardino dell’Humanitas, in occasione di una fashion week milanese molto orientata alle soluzioni digitali. In settembre Dolce&Gabbana hanno coraggiosamente organizzato tre giorni di eventi dal vivo a Firenze, per presentare le collezioni di alta gioielleria, sartoria e alta moda e qualche settimana più tardi, nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid, hanno portato in passerella, durante la fashion week donna di Milano, la collezione per la primavera-estate 2021.

L’incertezza dei calendari (per tutti)

Sui prossimi appuntamenti, con tutto il coraggio e la buona volontà e la passione che si possono avere e che Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno dimostrato fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria e poi economica, regna l’incertezza. Per tutti, in Italia e in ogni altro Paese.

Dai social all’acquisto

Anche per questo è stato appena lanciato il progetto DG Digital Show , una serie di sfilate digitali ospitate sulle piattaforme web e social del brand che presentano, per la prima volta, attraverso l'emozione della passerella, collezioni uomo e donna immediatamente disponibili all'acquisto in boutique e sull'e-commerce. Una volta si chiamava “buy now, see now”, ma DG Digital Show è una evoluzione di quell’idea, che è sempre sembrata più uno slogan che un vero e proprio ripensamento dei tempi e modi di creazione, presentazione e vendita di una collezione.