Il segreto del collezionismo è mantenere mente e cuore aperti

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Mentre sfoglio Amor Mundi, la splendida pubblicazione dedicata alla collezione di Marguerite Hoffman, ripenso alla nostra conversazione e alla sua visione sincera e appassionata. Nella vita di Marguerite l'arte è sempre stata al centro: quando ha sposato Robert Hoffman, oggi scomparso, ha iniziato il suo percorso di collezionista, che prosegue tuttora, guidata da amore, creatività e impegno. Apprezzo molto la sua vocazione filantropica, rivolta all'assistenza umanitaria in Africa e ai diritti dell'infanzia e delle donne. Ammiro la sua decisione di contribuire ai lavori di ampliamento del Dallas Museum of Art, nella città dove è nata, e di investire sulla realizzazione di un grande parco urbano.

QUAL È STATA LA TUA PRIMA ACQUISIZIONE? E L'ULTIMA?

Loading...

Negli anni Ottanta ho avuto la fortuna di acquistare un bellissimo dipinto di Richard Shaffer. L'opera mi commosse in un modo che allora non ero in grado di comprendere fino in fondo. Non ero nelle condizioni di sostenere l'acquisto, ma un venditore comprensivo mi permise di dilazionare il pagamento e gli sono ancora grata per la generosità. L'ultima è Return to the One di Charles Ray, un incredibile autoritratto in carta.

“Martin, Into the Corner, You Should Be Ashamed of Yourself” (1989-90), di Martin Kippenberger. ©Jeff McLane.

COME HAI INIZIATO A COLLEZIONARE ARTE?

Ho iniziato a Dallas, la mia città natale. Colleziono ancora molti artisti nati o residenti qui: le loro opere reggono perfettamente il confronto con le controparti globali. Non esiste un trucco magico per diventare collezionista: bisogna semplicemente guardare, finché non ci si scopre affascinati a tal punto da non poter fare a meno di vivere circondati dalle opere. Il nostro occhio si affina e così il processo di scelta. Se manteniamo mente e cuore aperti, le nostre collezioni si arricchiranno di meraviglie.