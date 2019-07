Il segreto della longevità? Una camera fredda a -110°C

2' di lettura

«La nostra missione è farti vivere una vita lunga e piena di energia, in armonia tra corpo, mente e spirito». È la promessa di The Longevity Suite, un innovativo metodo di medicina antiage che, integrando le più avanzate tecnologie del mondo del wellness e della salute, genera programmi personalizzati per migliorare sia la bellezza esteriore sia il benessere interiore.



Si tratta di un network di centri in cui si diffonde e si promuove la scienza della longevità: longevity medical checkup, crioterapia total body, nutrizione detox, sport e bespoke fitness, medicina estetica e mindfulness sono i pilastri essenziali dei programmi.

Tra le inaugurazioni più recenti c’è quella all’interno di Aspria Harbour Club Milano e di Natked di Porta Nuova (sempre a Milano), Cryospace by The Longevity Suite: uno spazio dedicato alla crioterapia total body. Il trattamento prevede la permanenza del corpo in una camera fredda con temperature che vanno da -85° C a -110° C per un intervallo di tempo tra i 2 e i 4 minuti.



Il raffreddamento a breve termine induce numerose reazioni positive nel nostro corpo: fino a 900 calorie bruciate in una seduta, accelerazione del metabolismo e facilitazione nella perdita di peso; miglioramento del reflusso venoso, della circolazione e della cellulite; effetto analgesico, riduzione del dolore e dell’infiammazione; una migliore performance sportiva grazie all’aumento di energia disponibile; rallentamento della degenerazione cellulare, riduzione dei radicali liberi ed effetto antiage; miglioramento dell’elasticità e dell’ossigenazione della pelle del viso e del corpo. E ancora riduzione dello stress, dell’ansia e miglioramento del riposo notturno.



«Il metodo Longevity - spiega Massimo Gualerzi, cardiologo direttore scientifico delle Terme di Salsomaggiore e di Tabiano e creatore del protocollo - è strutturato per permettere ad ogni persona di vivere al meglio per il maggior tempo possibile. Il nostro metodo si basa sul freddo e sul detox. Si struttura attraverso procedure scientifiche che iniziano con un check up tecnologico integrato che serve per capire la condizione di partenza, di ogni individuo, attraverso i dati si imposta una fase di lavoro sulla consapevolezza di sé, si continua con una fase detox con i nostri prodotti Dr Farmer e con la crioterapia che rappresenta un metodo innovativo per sfiammare, sbloccare il metabolismo e creare benessere».