Il segreto della stabilità dei BTp? Lo rivela lo studio realizzato da Mef e Mts

A guardare indietro, vengono quasi i brividi. In pochi anni abbiamo visto una pandemia, poi una guerra nel cuore dell’Europa, una crisi energetica che ha portato l’inflazione alle stelle e infine la più veloce e violenta stretta monetaria che l’Eurozona abbia mai vissuto. Ma in mezzo a questa via crucis globale, una nota positiva emerge dal mercato dei titoli di Stato italiani: una buona stabilità e una liquidità sul mercato secondario che - pur con alti e bassi - è sempre rimasta adeguata. «Il mercato...