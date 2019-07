Il segreto di Teddy? Trasformare gli utili in occupazione

Quali altri cambiamenti sta affrontando l’abbigliamento, oltre a quelli dettati da internet?

L’Italia e altri dei 90 Paesi in cui siamo presenti devono affrontare il calo demografico. Da una parte è preoccupante, ma non è Teddy che può risolvere il problema. Come gruppo e con tutte le nostre insegne, Terranova, Rinascimento, Calliope e Miss Miss, possiamo invece analizzare le nuove esigenze, ad esempio, degli over 65. Un 70 enne di oggi, donna o uomo che sia, non veste come vestivano mia madre e mio padre. Poi ci sono nuovi consumatori, ad esempio immigrati di prima o seconda generazione: la cultura d’origine spesso influenza il gusto e le scelte di consumo. Dobbiamo ascoltare anche queste esigenze e trovare soluzioni senza snaturare il nostro prodotto o i marchi.

Avete sempre avuto come obiettivo quello dell’ascolto del cliente. In questo la tecnologia aiuta?

Molto: l’obiettivo è non diventare invasivi, ma la mail e i social ci consentono di entrare in contatto diretto con i consumatori, prima o dopo un acquisto. Vogliamo metterci sul loro stesso piano. Anzi, chiedere loro, con umiltà e trasparenza, quali sono i nostri punti di forza, cosa li ha soddisfatti degli acquisti, offline oppure online, e cosa invece li ha delusi, nel servizio o nell’offerta di prodotti. I feedback sono stati utilissimi: l’obiettivo di un marchio, in un settore affollato e competitivo come quello del fast fashion, è conquistare la fiducia dei clienti, puntando sempre alla trasparenza e ammettendo gli sbagli, se necessario. Mio padre diceva «la verità te la ricordi meglio di una bugia».

Il padre di Teddy, il fondatore Vittorio Tadei, ha sempre sostenuto che l’obiettivo dell’azienda era guadagnare molto per creare occupazione e investire nel sociale, in Italia e all’estero. Nel 2018 come avete attuato questo sogno di sostenibilità ante litteram?