Il segreto per un make-up perfetto? Il fondotinta

Applicarlo in modo corretto

Polpastrelli, blender, pennello? Questo è il dilemma sulla corretta applicazione del fondotinta. Di recente è stato introdotto sul mercato un innovativo aerografo per il trucco, Temptu Air per applicare fondotinta, blush, correttori e illuminanti. Niente più spugne né pennelli, ma solo questo aerografo che nebulizza il prodotto in modo mirato stendendolo uniformemente sul viso, in modo perfetto. Il costo dell'apparecchio però è notevole circa 230 euro, in alternativa c'è sempre il metodo classico.

«Basta applicare una piccola quantità di fondotinta al centro del viso e stenderla bene verso l'esterno con un pennello piatto – continua la make up artist - In alternativa si possono usare le dita o la spugnetta/blender che favoriscono l'applicazione di più strati, utile per un effetto sculpting. Si comincia a stenderlo dal centro della fronte fino verso le tempie, si passa poi ai lati del naso fino alle guance. Se è il caso si termina il finish con la cipria».



Le novità

Un buon fondotinta deve risultare invisibile. Non si utilizza per nascondere, ma per sublimare il colorito e svelare la sensualità della pelle. Per questo i nuovi fondotinta hanno un effetto seconda pelle, con una coprenza leggera, ma modulabile a piacimento.

È il caso della gamma Even Better di Clinique che si declina in tre formule uniche: Even Better Make up Spf 15 è un fondotinta antimacchie, Even Better Glow a effetto luminoso e Even Better Refresh, il nuvo arrivato, per un'azione idratante e antiaging.

Un fondotinta ultra performante e radioso è Phyto-Teint Ultra Éclat di Sisley, gli estratti di malva e fiori di gardenia stimolano l'idratazione. Sfrutta una tecnologia brevettata, nota come Fusion Technology, per un effetto “no make up”, il Fondotinta Maestro Fusion Make-up di Armani Beauty per un viso radioso. Il ginseng è l'attivo plus di Unico di Collistar in grado di ricaricare le cellule cutanee di energia. È, invece, la stella alpina, l'asso nella manica di The Luminous Tint Concentrate di Helena Rubinstein, un vero trattamento antiaging che riprogramma il rinnovamento cellulare. Shiseido propone due versioni dei Synchro Skin Self-Refreshing, il primo in versione fluida, l'altro cushion, entrambi sono arricchiti di estratto di timo antiossidante e polvere di perla che riflette la luce. Un fondotinta in versione stick, pratico e svelto, è Studio Fix Soft Matte Foundation Stick Mac, perfeziona l'incarnato esaltandone i contorni e i volumi assicurando un finish opaco per 24 ore.