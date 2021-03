Il segreto di una memoria prodigiosa? Sta nella tecnica, niente di più Le tecniche di memorizzazione rapida spiegate nel best seller di Matteo Salvo, edizione riveduta e aggiornata.

A distanza di circa un decennio, torna Matteo Salvo con uno dei suoi best seller indiscussi, completamente rivisto nei contenuti e nella grafica.

È in edicola con Il Sole 24 Ore da martedì 2 marzo “Il segreto di una memoria prodigiosa. Tecniche di memorizzazione rapida”, il bestseller per il quale Matteo Salvo è conosciuto a livello internazionale come uno dei massimi esperti e formatori in materia di memorizzazione veloce.

Il titolo offre infatti esattamente ciò che promette, ovvero le tecniche e le strategie per una memoria prodigiosa, in grado di memorizzare e ricordare in tempi record. Con questo libro, riproposto in un'edizione riveduta e corretta, l'apprendimento diventerà un'attività piacevole e ricca di soddisfazioni. Il lettore imparerà le tecniche per lo sviluppo della memoria, le metodologie di studio, i sistemi per sfruttare al meglio le risorse a disposizione, basandosi per esempio sull'associazione tra le parole e le immagini. Con una prefazione di Tony Buzan.

Si può infatti memorizzare e apprendere in modo facile, veloce e divertente tutto quello che può essere utile a facilitare il lavoro quotidiano, dallo studio al lavoro in azienda.

Lo sa molto bene l'autore, l'unico italiano a partecipare alle Memoriadi (le Olimpiadi della Memoria), e che ha recentemente vinto la medaglia d'argento al UK Memory Championship nella disciplina Marathon Numbers dove ha memorizzato un numero lungo 644 cifre in 30 minuti. Davanti a lui solo l'otto volte campione del mondo Dominic O'Brien con 668 cifre.