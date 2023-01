Il segreto nella vita e sul campo è giocare d'anticipo. Parola di David Trezeguet

La Juventus dal 2004 al 2006, in cui c'erano Buffon, Nedved, Ibrahimović, Emerson… e la nazionale francese dal 1998 al 2000 che, calcisticamente e umanamente, è stata molto importante per me. Alla fine sono in pochi che, come me, possono dire di aver giocato con tre palloni d'oro come Zidane, Cannavaro e Nedved.

Il difensore migliore tra gli avversari?

Paolo Maldini è stato quello che mi ha impressionato di più.

La squadra rivale per eccellenza?

Il Real Madrid dell'era dei “Galacticos” (dal 2000 al 2007, nda.). Un team pazzesco che però con la Juve ho battuto ben due volte in Champions League. In Italia, invece, fino al 2006 era il Milan.