Il Senato approva la nomina lampo della giudice Amy Coney Barrett

Schumer: uno dei giorni più bui del Senato

Durissimo l'intervento del leader della minoranza Chuck Schumer: «Il 26 ottobre 2020 sarà ricordato come uno dei giorni più bui di questa aula del Senato e della storia della repubblica americana. Avete vinto, ma avete perso la vostra credibilità davanti al popolo americano. Questo avrà conseguenze sulle elezioni». Mai prima di ora una nomina di un giudice della Corte Suprema era stata confermata dal Senato così vicino alle elezioni presidenziali.

Fino all'ultimo è stata in forse la presenza del vice presidente Mike Pence. «Come vice presidente sono presidente del Senato e andrò a dirigere la seduta perché non voglio perdermi questo voto», aveva dichiarato alla vigilia della seduta. Ma poi ha rinunciato all'ultimo minuto dopo le critiche rivolte da diversi esponenti democratici sul rischio contagio.

Diversi collaboratori con cui il vice presidente è stato in contatto negli ultimi giorni, compreso il suo capo dello staff, Marc Short, sono risultati positivi al Covid-19. Pence presiede la task force governativa per la lotta alla pandemia. Ieri è risultato negativo al test. Le regole del Cdc in vigore, da lui avvallate, prevedono l'obbligo di quarantena per chi è venuto in contatto con persone positive. Regole che lui per primo non ha rispettato presenziando a comizi in un momento critico come questo con l'aumento record dei nuovi casi negli Stati Uniti.

«Abbiamo dato un importante contributo al futuro del nostro paese», ha detto il leader della maggioranza Mitch McConnell, che è stato il grande architetto della nomina lampo della giudice Barrett. Lo stesso senatore che nel febbraio 2016 guidò la fronda repubblicana per bloccare la nomina di Merrick Garland alla Corte Suprema, proposta dall'allora presidente Barack Obama, citando l'anno elettorale. «Molto di quello che abbiamo fatto negli ultimi quattro anni – ha detto il senatore McConnell - verrà prima o poi annullato dalle prossime elezioni. Non potranno fare molto riguardo alla Corte Suprema per molto tempo a venire».

L’offensiva di Trump sulle alti corti Usa

Il giudice Barrett è solo l'ultimo tassello di un'offensiva dell'amministrazione Trump per riempire di giudici conservatori le alte corti Usa: durante la sua presidenza Trump ha nominato 56 togati, uomini e donne, tutti bianchi, nessun afroamericano, tra Corte Suprema e Corti di appello federali nei vari stati. I democratici ripetutamente hanno lanciato allarmi sul fatto che Barrett sia una minaccia per le conquiste sociali e i diritti civili, per la sanità pubblica, l'ambiente, l'aborto, gli omosessuali.