Il senso di Colé per il design: artigianato, cultura e ricerca estetica

«Il nostro è un prodotto industriale, ma offriamo un elevato contenuto di personalizzazione – dice Laura –. Facciamo anche piccoli contract per alberghi o ristoranti, ma non lavoriamo su grandi numeri, perciò per le forniture ci rivolgiamo a una rete di piccoli artigiani, altamente specializzati in produzioni di nicchia, dall’acciaio al legno, fino al packaging». In questi dieci anni, attorno a Colé, si è creata una grande famiglia, dice Matteo: «La nostra idea, sin dall’inizio, è stata ragionare in termini di territorio e non solo di prodotto. Per noi è importante raccontare il design come prodotto italiano a 360 gradi, fare una ricerca che parte dal prodotto per arrivare al modo in cui viene realizzato, per valorizzare tutta la filiera che dà il valore aggiunto a questo prodotto». Un marchio internazionale per «testa e design», ma molto radicato nel suo territorio.

Ora Colé guarda avanti: «Non ci dispiacerebbe – spiegano i fondatori – trovare un partner che ci possa accompagnare dal punto di vista tecnico e finanziario, per fare prodotti ancora più interessanti, ampliare la rete dei collaboratori o aprirci su nuovi mercati».