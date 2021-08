Il Sentiero della marmotta fino allo Stelvio nel più antico parco naturale italiano

Si chiama il Sentiero della Marmotta e lo si imbocca da Forni per raggiungere dopo poco più di un'ora e meno di tre chilometri il Rifugio Branca. Come suggerisce il nome, non si è soli perché questi simpatici e laboriosi animali fanno capolino dalla flora tipica del Parco Nazionale dello Stelvio, uno dei più antichi parchi naturali italiani che conta tra le sue meraviglie l'Ortles-Cevedale, unendo Lombardia, Trentino e Alto Adige. In questo contesto montano che abbraccia anche la Svizzera e l'Adamello-Brenta, c'è davvero l'imbarazzo della scelta sui trekking ascensionali lungo i quali avventurarsi (stelviopark.it).

