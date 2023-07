Il sentiero della Walpa Gorge Walk, lungo 2,6 km, invece è consigliabile al pomeriggio poco prima dell'imbrunire perché, oltre al colore aranciato del sole, si potrà ammirare una stellata di immensa vastità e generosa disponibilità (viene organizzata l’esperienza Sounds of Silence, nel corso della quale si ci si siede a un tavolo condiviso all'aperto, seguito dai racconti astrali di uno star talker: ayersrockresort.com.au/experiences/sounds-of-silence).

Un altro mezzo di trasporto per i viaggiatori sarebbe il cammello, ma forse è meglio lasciare in pace questi animali dalla resistenza portentosa preferendo il trekking di 10,6 km attorno alla circonferenza del monolite da fare all'alba e al tramonto: è alto 350 metri, e ci si può facilmente imbattere nel minuscolo Mala Kangaroo, poi si arriva alla sorgente di Mutitjulu Gorge che pare un oasi rinfrescante sbucata per magia nel deserto rosso.



