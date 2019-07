Il sesso degli alberi: perché il maschilismo vegetale fa aumentare le allergie

Sui viali e nei giardini la pianta di genere femminile può disturbare perché produce semi e frutti. Ne vengono lordate le automobili posteggiate sotto alle frasche e l’erba tosata del giardino.

Così nelle città molti giardinieri selezionano piante maschili, oppure piantano cloni da talea e ibridi che non fruttificano.

La quantità di polline cresce. E gli allergici soffrono.

Che cosa avviene negli Stati Uniti

L’ipotesi che collega le allergie con la “discriminazione botanica” è di Thomas Leo Ogren che in un articolo pubblicato fra i blog del sito web di Scientific American analizza l’eccesso di piante maschili praticato dai giardinieri statunitensi.

Ciò avviene da decenni, e già nel 1949 i manuali per la cura di boschi e giardini suggerivano di scegliere per i filari lungo i viali «soltanto alberi maschili, per evitare il fastidio del seme».

Negli anni seguenti, il dipartimento statunitense per l’Agricoltura ha selezionato e immesso sul mercato quasi 100 nuove varietà e ibridi di acero rosso di sesso solamente maschile, cui si aggiunsero anche via talea varietà commerciali soltanto maschili di salici, pioppi tremuli, frassini, gelsi.

Racconta Ogren che un fenomeno di diffusione di alberi maschi avvenne soprattutto a metà degli anni ’80 quando la grafiosi (la “malattia olandese dell’olmo”) uccise milioni di olmi lungo i viali dell’America del Nord, lasciando disadorne le strade.

Le contee acquistarono così milioni di esemplari resistenti alla grafiosi, esemplari di genere maschile che lungo i boulevard e nei parchi urbani hanno cominciato a ingrandirsi, moltiplicando la quantità di polline a ogni fioritura.

La maggior parte dei vivai oggi vendono per i giardini arbusti e piante di genere maschile come ginepri, tassi, ribes alpini e perfino begonie e altre piante ornamentali.

La scala Ogren delle allergie

A parere di Thomas Leo Ogren, ciò ha sviluppato i fenomeni attuali di epidemia di allergia e asma.

Afferma Ogren che:

● il polline può arrivare anche a centinaia di chilometri di distanza, ma in realtà la maggior parte ricade entro poche decine di metri

● la pollinosi di prossimità è scatenata dalle piante più vicine a dove viviamo, lavoriamo, giochiamo o andiamo a scuola

● quasi tutte le allergie urbane provengono direttamente dal luogo in cui viviamo

● raramente le allergie sono innescate da piccole quantità di allergene; in genere sono scatenate da un’overdose, da una sovresposizione.

● per frenare l’epidemia di allergie dobbiamo smettere di vendere e piantare nelle città vegetali particolarmente allergenici.

Per questo motivo Ogren ha pubblicato anni fa una scala di misurazione dell’allergia da piante denominata Opals (Ogren Plant Allergy Scale) che è stata adottata da diversi municipi nordamericani per vietare la vendita di alberi maschi.