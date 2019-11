Il settore del 5G incluso nel sistema di protezione

(nirutft - stock.adobe.com)

Per questa nuova tecnologia – in realtà in Cina sono già avanti le sperimentazioni sul 6G – si applicano le norme per i soggetti inseriti nel perimetro di sicurezza nazionale. I servizi a banda larga, inoltre, sono sottoposti all'esercizio dei poteri speciali del governo –veto o imposizione di prescrizioni e condizioni speciali – i contratti in questo ambito, compresi quelli con soggetti esterni all'Unione europea: devono essere valutati eventuali fattori di vulnerabilità tali da compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti.