Il settore aereo torna ai livelli pre-covid per capacità offerta (ma a costi più alti)

Secondo Cirium, mentre il traffico transatlantico è tornato ai livelli pre-Covid, quello verso il Pacifico e dall’Europa verso l’Asia è diminuito rispettivamente del 31 per cento e del 17 per cento. Al contrario, i vettori cinesi non soggetti al divieto russo hanno aumentato i voli: Air China, China Southern Airlines e China Eastern Airlines hanno aggiunto capacità per i collegamenti verso Londra rispetto a prima della pandemia. Al contrario, British Airways, un tempo il secondo operatore di voli per la Cina, oggi offre quasi il 40% di posti in meno su quelle rotte rispetto a prima del Covid, secondo Cirium.

Le strategie delle low cost

In Europa, per rispondere alla concorrenza le low cost Ryanair e Wizz Air stanno espandendo rapidamente le loro flotte, lo stesso vale per le loro controparti statunitensi Spirit Airlines e JetBlue. Oltre ad aggiungere aerei, i vettori più forti si stanno consolidando. Come nel caso di JetBlue negli Usa che sta cercando di acquisire Spirit, creando la quinta compagnia aerea statunitense per traffico passeggeri. In Europa, Air France-KLM, IAG e Deutsche Lufthansa sono pronti al merger con i rivali più deboli.

A 104 anni dal primo volo KLM e a 90 anni da quello Air France, il viaggio aereo si conferma un bene essenziale che non lo fermeranno pandemie e recessioni.

