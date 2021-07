Il settore agroalimentare protagonista del Tech Economy Hub del Sole 24 Ore e Core

1' di lettura

Appuntamento lunedì 12 luglio con il Tech Economy Hub organizzato dal Sole 24 Ore e Core, società specializzata nell'attività di relazioni pubbliche e istituzionali: partendo dalle risorse che il Recovery Plan destinerà al digitale, alla ricerca, all'innovazione e al trasferimento tecnologico, si terrà un confronto tra istituzioni, accademici, giornalisti e manager sul ruolo della tecnologia come acceleratore del processo di innovazione già in atto nel nostro Paese attraverso tavole rotonde, dibattiti e confronti.

In apertura del summit verrà dedicato un focus alla rivoluzione digitale e tecnologica come massima priorità per il futuro a cui interverranno, tra gli altri, il Viceministro dello Sviluppo Economico Gilberto Pichetto Fratin e il Presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti.

Uno dei settori dove l'innovazione tecnologica ha permesso di andare nella direzione di maggiore circolarità e sostenibilità è proprio quello dell'agricoltura, che di fatto è già entrata nella nuova era digitale con l'agricoltura di precisione basata sull'utilizzo dei dati. Ad offrire un quadro di come raccoglierli, leggerli, e metterli a sistema sarà Confagricoltura, partner dell'iniziativa insieme al Politecnico di Milano, che presenterà le ultime tecnologie in materia di raccolta e utilizzo dei dati in agricoltura nella tavola rotonda che si terrà alle 10:40 a cui prenderanno parte Marco Caprai, Imprenditore vinicolo delegato Confagricoltura per l'Innovazione; Patrizio La Pietra, Membro Commissione Senato agricoltura e produzione agroalimentare; Iraj Namdarian, Referente ufficio statistico del Centro Politiche di Economia e Filippo Renga, Docente Polimi e Direttore dello smart AgriFood Observatories.

L'evento, trasmesso in diretta streaming, è gratuito previa registrazione sul sito https://techeconomyhub.it/



