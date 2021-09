Il settore food è la regina degli scacchi del retail

Allontanandosi via via dal centro si va dai 200 agli 800 euro al mq e si tratta di operatori locali, non ristrutturati e non sotto forma di catene.

Il report Food & The City anticipato a grandi linee al Mapic Italy riporta anche i canoni medi suddivisi per zona, da cui emerge che la location più cara a Milano è quella di Cordusio-Dante con 1.500 euro al mq all'anno, a cui segue il Duomo con 1.300 euro e, a sorpresa, Marghera-Wagner con 1.100 (sono i valori massimi). Sui Navigli si va dai 600 ai 900 euro, a Citylife da 650 agli 850 euro, a Porta Nuova-Varesine dai 700 ai 900, in Porta Romana dai 450 ai 650, in Brera da 800 a 1000 euro.

In salita e in discesa

Non basta essere in pieno centro storico per stare al top. «Piazza Diaz e la zona di via Larga è considerata un po' la Cenerentola del centro – dice Ponti – così come Porta Romana viene considerata in questo momento la prima della classe per via delle riqualificazioni in fase di avvio, anche se fuori dalla prima cerchia del centro». Porta Romana è dove si sta vedendo la crescita maggiore, anche in termini di quotazioni.

Per Engel & Volkers la quotazione era intorno ai 3-4mila euro al mq, adesso è salita fino a 6-7mila euro, fenomeno trainato dalle varie riqualificazioni in fase di partenza. «Prevediamo un'espansione del fenomeno, che terrà conto del Villaggio Olimpico», dice Ponti. Poi c'è la zona di Milano Santa Giulia, dove gli edifici a uso uffici sono stati già realizzati e dove sta iniziando il vero e proprio progetto Santa Giulia, fino alla realizzazione dell'Arena dei Giochi Olimpici, vero fil rouge dell'attrattività prospettica nel settore dell'immobiliare-food.

«Infatti una delle deadline è proprio il 2026, così come si era puntato, a ragione, sull'Expo», dice Ponti. E a passo di gambero?