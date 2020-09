Il settore rifiuti paga la mancanza di impianti e filiere del recupero troppo orientate all'export

Nell'insieme ARERA denuncia un'estrema frammentazione gestionale, sia a livello orizzontale (gestori di piccole dimensioni e gestioni in economia) sia a livello verticali (gestori per singolo servizio). Il percorso di costituzione delle Ato avviato dal Decreto Ronchi nel 1996 non si è realizzato, se non in poche regioni, in tutto solo 45 enti di ambito), e l'obiettivo di una “gestione integrata dei rifiuti urbani” ben lontano dall'essere raggiunto.

L'Anagrafe dei gestori, istituita da ARERA, ha registrato oltre 6500 nominativi (gestori di almeno una attività), un numero sproporzionato, ben superiore a quello del settore idrico (circa 2000). Nell'88% dei casi si tratta di gestioni in economia dei singoli comuni. I gestori industriali in forma di aziende pubbliche, private, o miste, sono poco più del 10% del totale, circa 700.

L'analisi svolta sugli impianti di trattamento e smaltimento (discariche, inceneritori ed impianti di selezione) ha riguardato circa 200 impianti, ha fatto emergere una forte differenziazione dei prezzi di accesso agli impianti, e descrive comunque un quadro di non autosufficienza impiantistica nazionale, particolarmente evidente in alcune regioni del centro-sud.

Il primo metodo tariffario (MTR) approvato da ARERA produrrà i suoi risultati fra il 2020 ed il 2021 e c'è molta attesa per la sua applicazione. Molti i nodi ancora da affrontare: il superamento del tributo (TARI) per arrivare ad una impostazione tariffaria matura; il completamento della gestione per ambito e conseguenti tariffe omogenee, una crescente trasparenza nei dati tecnici ed economici delle gestioni, il progressivo superamento dei sussidi incrociati tariffari fra utenze domestiche e non domestiche.

La crisi Covid19 ha fatto percepire al Paese un settore rifiuti che ha ben risposto alle difficoltà, ma ha messo in luce anche la sua fragilità e le molte criticità, prima fra tutte la mancanza di impianti e filiere del recupero troppo orientate all'export. In ogni caso i servizi pubblici hanno garantito la tenuta del Paese nella pandemia.