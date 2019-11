Il siero antiage con effetto blur: tre prodotti per tre fasce di prezzo Una formula multibenefit che combatte progressivamente i segni del tempo, come mancanza di tono, linee di disidratazione, perdita di tono e macchie scure, e che regala subito un colorito più uniforme e radioso di Annalisa Betti

Cos'è. Una formula multibenefit che combatte progressivamente i segni del tempo, come mancanza di tono, linee di disidratazione, perdita di tono e macchie scure, e che regala subito un colorito più uniforme e radioso, grazie all'effetto blur. Quest'ultimo nasce come filtro tipico del fotoritocco digitale e sfuma letteralmente le imperfezioni in pochi istanti, e qui è preso in prestito dalla flash cosmetology, che assicura risultati immediatamente visibili.



Questo fa pensare a formule ibride tra trattamento e make-up, ma qui siamo decisamente ancora in ambito skincare, nonostante ci siano risultati immediati: proprio questo è uno dei punti chiave dei cosmetici che noi donne desideriamo oggi – e anche domani: i prodotti per la cura del viso convergono verso la semplicità (e la semplificazione, in direzione opposta rispetto alla routine coreana e giapponese) e puntano alla luminosità, comunicano purezza e richiamano aspetti etico-ambientali. In altre parole, il benessere individuale deve passare per il rispetto del benessere del pianeta (fonte: Beauty Trend Watch del Centro Studi di Cosmetica Italia).



In quest'ottica, le formule che vi presentiamo sono prive di sostanze occlusive e puntano invece su acido ialuronico a basso peso molecolare e attivi di origine vegetale.



Tre prodotti per tre fasce di prezzo

Siero Intensivo Illuminante Lift Effect Radiance di Somatoline Cosmetic si applica la mattina, direttamente sulla pelle pulita di viso e collo. Svolge diverse azioni: leviga le rughe, rigenera la pelle, riattiva il microcircolo rendendo il viso più roseo e fresco, ha un effetto primer per il make-up. Subito, uniforma il colorito attenuando progressivamente le macchie. L'efficacia è clinicamente testata, l'uso è piacevole grazie al profumo floreale (43 euro per 30 ml, in farmacia e parafarmacia).



Radiance Perfection Serum di REN Skincare contiene un'associazione di acido ialuronico e vitamina C per svolgere una efficace azione energizzante, tonificante e rivitalizzante. Ravviva la pelle spenta e priva di luminosità, rivelando un incarnato uniforme e radioso. Inoltre, l'azione sinergica di liquirizia e tirosinasi aiuta a correggere l'iperpigmentazione (le macchie di melanina) e minimizzare i danni causati dall'esposizione al sole. La formula è naturale al 100% (54 euro per 30 ml, online su Greensoulcosmetics.com, la Rinascente e profumerie Marionnaud).