Il siero viso lenitivo e antistress

4. Acido ialuronico anche dal medico estetico: una pratica da sdoganare. «Si tratta di filler che non interferiscono con l'aspetto dei lineamenti, ma che minimizzano le rughe, favoriscono la produzione di collagene e possono essere considerati come ordinaria manutenzione, perché l'acido ialuronico è già presente nel tessuto connettivo e può essere facilmente ripristinato», rassicura il dottor Carlo Borriello, responsabile del centro Medical Beauty Spot a Milano.



5. Usare una protezione solare ogni giorno. Tutti i giorni. Anche in inverno. I dermatologi suggeriscono un SPF 30, per non sbagliare.



6. Esfoliare in modo corretto a seconda del proprio tipo di pelle, in modo da liberare l'epidermide dalle cellule inattive. Anche in questo caso, la consulenza di un dermatologo o di un medico estetico è utile: «Uno dei trattamenti che possono contribuire a illuminare la pelle dopo il ‘buio' della quarantena è il peeling chimico medico. Esistono numerose formulazioni, anche soft e adatte alle pelli più sensibili, a base di acido mandelico, lattico e salicilico a basse concentrazioni» spiega il dottor Borriello.



7. Puntare su trattamenti contenenti vitamine A, C ed E: queste sono le migliori amiche della pelle.



Tre prodotti per tre fasce di prezzo

Tiger Grass Camo Drops SPF 20 di Dr. Jart ha una doppia funzione: la formula correttiva, con pigmenti che da verde chiaro diventano color pelle, neutralizza immediatamente il rossore e ravviva l'incarnato, mentre gli attivi fortemente lenitivi e antiossidanti Green Energy Complex e centella asiatica riparano e rafforzano le difese della pelle. Nella formula, una protezione UV con spf 20 (euro 35,90 per 30 ml in esclusiva da Sephora e online su sephora.it).