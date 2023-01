Il silenzio, l’effervescenza, le note, l’orchestra: una sinfonia firmata Sakamoto

Ascolta la versione audio dell'articolo

La musica ha un potere universale. Unisce le persone di qualunque lingua, cultura o origine. È dialogo e condivisione. E può parlare e prendere spunto da tutto. Anche portare un celebre compositore giapponese a creare una sinfonia intorno alle emozioni suscitate da uno champagne.

Ryuichi Sakamoto ha composto un abbinamento musicale immersivo per Krug. «Anche Krug comprende il potere universale della musica per dialogare e condividere le proprie storie - afferma il compositore -. So che tre creazioni di un'unica annata sono uniche nello champagne e creare una sinfonia in tre movimenti per raccontare la storia di questi champagne mi è sembrata la scelta più ovvia». Così Sakamoto spiega come è nata questa insolita unione tra musica e vino.

Come è nata la sinfonia per lo champagne?

Ci abbiamo lavorato due anni. Ho mandato il mio team a Reims per registrare i suoni di Krug. Con i microfoni abbiamo catturato i suoni di ogni passaggio della creazione e anche il silenzio delle cantine. Volevamo capire la visione dietro la creazione delle tre cuvée del 2008, chiamata “From Soloist to Orchestra in 2008” e vedere i parallelismi tra quest'arte e la mia. Anche loro utilizzano analogie e un lessico musicale. È stato facile capire tutto perché condividiamo un linguaggio simile. E questa è stata l’esperienza genuina di “Seeing Sound, Hearing Krug”.

Krug si è rivolta a me per creare una composizione sull'eccezionale vendemmia del 2008 che stavano completando: dopo aver conosciuto Krug Clos du Mesnil 2008, Krug 2008 e Grande Cuvée 164ème Édition, abbiamo convenuto sull'opportunità che la sinfonia avesse tre movimenti.